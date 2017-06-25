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Саратов, 25 июня. 4-летнюю девочку из Вольска Саратовской области предположительно застрелил ее 6-летний брат. Об этом сообщили в СК РФ.

Установлено, что брат девочки нашел охотничье ружье дома. Во время игры он выстрелил и попал своей сестре в голову, в результате чего она скончалась.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности, — пишет Газета.ru.