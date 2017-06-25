Сирия: в результате взрыва в провинции Идлиб погибли 10 человек

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Дамаск, 25 июня. В результате взрыва автомобиля в сирийской провинции Идлиб погибли 10 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Взрыв произошел во второй половине дня на рынке города Эд Дана. По данным агентства, в это время горожане делали покупки к знаменующему окончание священного месяца Рамадан празднику Ид аль-Фитр. В результате подрыва заминированного автомобиля погибли 10 человек, в том числе три несовершеннолетних. Травмы получили 30 человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что в результате полученных от взрыва в иракском Мосуле ранений погибла французская журналистка Вероник Робер. Сообщается, что 54-летнюю женщину прооперировали в Багдаде, после чего доставили во Францию, где Робер скончалась от полученных ран.