Путин открыл в «Артеке» смену в честь Саманты Смит

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Симферополь, 25 июня. Президент России Владимир Путин открыл смену в лагере «Артек» с 20 июня по 11 июля. Эта смена носит имя американской школьницы Саманты Смит, посетившей СССР в 1983 году в качестве посла доброй воли.

Саманта стала ярким символом детской дипломатии. Но ее жизнь оборвалась в 13 лет в результате авиакатастрофы. Мать Саманты очень тронута тем, что в Артеке до сих пор помнят и чтят ее дочь. Об этом она написала в письме ТАСС.

Ранее Владимир Путин поговорил с детьми, отдыхающими в «Артеке». Выяснилось, что даже в тихий час жизнь в знаменитом лагере бурлит, — пишет Газета.ru.