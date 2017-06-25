Видео запуска ракеты-носителя Минобороны РФ с космодрома «Плесецк» появилось в Сети

В Избранное

Москва, 25 июня. В сети Интернет появилось видео успешного запуска ракеты-носителя класса «Союз-2.1В» в интересах Минобороны РФ с космодрома «Плесецк».

Предстартовые операции и пуск прошли без отклонений, в штатном режиме. Пуск состоялся 23 июня в 21.04 по мск. Через восемь минут было выполнено отделение головной части ракеты от второй ступени «Союза-2.1в».

Об успешном старте ракеты-носителя класса «Союз-2.1В» накануне сообщала Газета.ru.