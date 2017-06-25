Конгрессмены предложили Трампу выйти из договора РСМД

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Вашингтон, 25 июня. Группа американских конгрессменов предложила президенту США Дональду Трампу в одностороннем порядке отказаться от обязательств в рамках договора о распространении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает Politico.

Инициаторы предложения утверждают, якобы Россия со своей стороны нарушает соглашение.

Впрочем, по имеющимся сведениям, администрация Трампа не поддерживает это предложение. Отказ от договора РМСД может привести к опасной гонке вооружений, — отмечает Politico.

Скептически воспринимают идею и в Пентагоне, — пишет Газета.ru.