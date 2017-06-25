Новым председателем Киносоюза избран режиссер Алексей Попогребский
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Москва, 25 июня. Новым председателем Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений был избран режиссер Алексей Попогребский.
На съезде Киносоюза в Москве он обошел Андрея Прошкина, Виталия Манского, Валерия Тодоровского, Олега Березина и Бориса Хлебникова. Кроме того, был сформирован новый состав правления организации.
Ранее Газета.ru сообщала о художнике, который запечатлел в своих рисунках ключевые моменты брифинга Белого дома. Неординарный ход канала CNN связан с запретом фото- и видеосъемки брифинга.