РПЦ выступила за изучение церковнославянского языка в школах
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Москва, 25 июня. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков высказался в пользу внедрения церковнославянского языка в школьную программу.
По его мнению, такой шаг будет способствовать расширению кругозора, культурному и интеллектуальному развитию учеников. Волков считает, что основы церковнославянского языка будут полезны и не верующим людям.
Ранее с аналогичным предложением выступила Людмила Вербицкая. Об этом писала Газета.ru.