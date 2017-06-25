Сирия: в Идлибе в результате взрыва погибли 12 человек, ВВС Израиля атаковали САА на Голанах

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Дамаск, 25 июня. Количество жертв взрыва на рынке Аль-Дана в Идлибе увеличилось до 12 человек. Еще 20 ранены.

В районе Баас продолжаются ожесточенные бои сирийских правительственных войск против отрядов вооруженной оппозиции. По последним данным, САА получила подкрепление.

На Голанских высотах ВВС Израиля атаковали военную технику САА. В результате армия САР потеряла двоих солдат.

Ранее Газета.ru сообщала об освобождении 672 заключенных из тюрьмы Дамаска.