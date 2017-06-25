Не менее 25 сирийцев получили ранения при обстреле ВВС Израиля на Голанах

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Дамаск, 25 июня. В результате обстрела ВВС Израиля на Голанских высотах в оккупированной Израилем территории сирийской провинции Кунейтра были ранены как минимум 25 сирийцев. Об этом сообщил канал «Аль-Манар».

По имеющимся данным, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Источник в военном командовании САА утверждает, что израильские ВВС атаковали жилые дома и строения ракетами в районе Баас.

Ранее Газета.ru сообщала о помощи, которую израильские войска оказывали террористам в Кунейтре.