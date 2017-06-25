В Вольске застрелили 4-летнюю девочку

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Саратов, 25 июня. В городе Вольск Саратовской области 4-летнюю девочку застрелили из охотничьего ружья. Об инциденте сообщили местные СМИ.

По имеющимся данным, ребенок был убит выстрелом в голову из охотничьего ружья, находясь в собственной квартире. Девочка была младшей в семье.

Обстоятельства трагедии не разглашаются следствием. По словам местных жителей, семья ребенка неблагополучна.

Ранее сообщалось об убийстве и изнасиловании 11-летней девочки из Чувашии.