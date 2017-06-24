Дети рассказали Путину о море, дружбе и жизни в Артеке

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Симферополь, 24 июня. Президент России Владимир Путин побеседовал с детьми, отдыхающими в лагере «Артек». Об этом сообщает ТАСС.

Главу государства интересовало, нравится ли детям отдых, и как организован их досуг. Оказалось, что более всего детям по душе море, атмосфера дружбы, забота воспитателей и возможность найти себе занятие по душе.

Если верить мальчику по имени Арсений, даже тихий час в «Артеке» не оправдывает свое название. В это время празднуются дни рождения, решаются насущные вопросы отрядов, готовится стенгазета.

На сон времени нет, — признался Арсений Путину.

Ранее Владимир Путин рассказал детям из «Артека» о строительстве Керченского моста.