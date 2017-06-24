Сирия: SDF отвратительно обращается с беженцами из Ракки

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Дамаск, 24 июня. Вооруженное формирование коалиции во главе с США сирийские демократические силы (SDF) создали крайне неблагоприятные условия содержания для беженцев из Ракки. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Беженцам приходится проводить по несколько часов под палящим Солнцем, чтобы создать видео о «заботе SDF». В качестве питания они получают лишь хлеб.

Кроме того, у беженцев изъяли документы. Многие жители Ракки жалеют, что оставили свой город, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о больших потерях ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре.

* Организация запрещена на территории РФ.