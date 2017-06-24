Сирия: САА отразила серию атак ИГИЛ на Дейр-эз-Зор

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Дамаск, 24 июня. Сирийские правительственные войска отразили ряд наступлений запрещенного в России террористического форсирования «Исламское государство»* на город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA.

Террористы понесли значительные потери. ИГИЛ* потерял 20 боевиков и вынужден был отступить на исходные позиции. САА контролирует почти половину Дейр-эз-Зора, — пишет SANA.

Ранее сообщалось о продолжающихся боях армии САР и войск оппозиции в Кунейтре.

* Организация запрещена на территории РФ.