Раненных боевиков из Кунейтры вывозят на оккупированные Израилем территории Палестины
В Избранное
Дамаск, 24 июня. Раненных боевиков вооруженной сирийской оппозиции вывозят из района Баас города Кунейтра в больницы, расположенные на оккупированных Израилем территориях Палестины. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.
В Кунейтре продолжаются бои между сирийскими правительственными войсками и вооруженными формированиями оппозиции.
Ранее сообщалось, что САА получила подкрепление в районе Баас.