Раненных боевиков из Кунейтры вывозят на оккупированные Израилем территории Палестины

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Дамаск, 24 июня. Раненных боевиков вооруженной сирийской оппозиции вывозят из района Баас города Кунейтра в больницы, расположенные на оккупированных Израилем территориях Палестины. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

В Кунейтре продолжаются бои между сирийскими правительственными войсками и вооруженными формированиями оппозиции.

Ранее сообщалось, что САА получила подкрепление в районе Баас.