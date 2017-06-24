Бузова взбудоражила поклонников бикини на побережье Сочи

22:55  24 Июня 2017
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Бузова взбудоражила поклонников бикини на побережье Сочи

Сочи, 24 июня. Российская модель и певица Ольга Бузова удивила поклонников вызывающим бикини на отдыхе в Сочи.

Пляжный наряд исполнительницы скрыл лишь малую поверхность ее тела и быстро стал объектом активного обсуждения в социальных сетях.

Следует отметить, что в Краснодарском крае Бузова совмещает частые светские мероприятия с насыщенной концертной деятельностью.

Бузова взбудоражила поклонников бикини на побережье Сочи

Ранее поклонники подвергли Бузову критике за излишнее самолюбование.

Автор: Сергей Свазовский
#ольгабузова
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