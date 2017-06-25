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Сирия, 25 июня. Израильские истребители нанесли авиаудары по позициям САА в провинции Кунейтра. ВКС РФ интенсифицировали удары в районе города Акербат на востоке Хамы. Боевики ССА** устроили взрыв в центре Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили аувиаудары по опорным пунктам ИГИЛ* вблизи Ас-Сухны на востоке провинции Хомс; уничтожили 14 террористов к западу от Дейр эз-Зора; провели бомбардировки опорных пунктов ССА у пограничного перехода «Нассиб» на юге провинции Даръа; интенсифицировали удары по позициям ИГ* в районе Акербата на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в ходе сражений с «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте Дамаска; подверглись атаке со стороны радикалов в районе населенного пункта Бейт Джинн на западе Дамаска; потеряли танк и ПТРК в боях с ССА под Даръа; подверглись нападению со стороны ВВС Израиля.

«Файлак Ар-Рахман»: практически полностью потеряла квартал Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; атаковала позиции союзников САА близ военной авиабазы Аль-Дмер в Дамаске.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло ряд опорных пунктов к востоку от города Ханассер в восточной части провинции Алеппо; утратило четыре населенных пункта вблизи газового поля Арак на востоке Хомса; открывало огонь по мирным кварталам Дейр эз-Зора; организовало атаку смертника в районе Аль-Джазра на западе Ракки; лишилось населенного пункта Аль-Абджар-Хилл на востоке провинции Хама; устроило теракт в Багдаде.

Курды: захватили квартал Мустажид Накиб в Ракке.

Сирийская свободная армия (ССА): организовала взрыв на центральном рынке Алеппо; открыла огонь по конвою сирийской армии на шоссе Даръа — Хирбет Гезале.

Международная коалиция: сбросила листовки у командных пунктов ИГ в Ракке с призывами сложить оружие; нанесла авиаудары в западной части Мосула, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки основные бои в провинции разворачивались на северо-востоке столицы в районах Айн-Тарма и Джобар. Ливанское информационное агентство Al Masdar News передавало, что после ожесточенных столкновений отрядам проасадовского ополчения почти полностью удалось зачистить от исламистов квартал Айн-Тарма. Обе стороны понесли потери в живой силе и технике. Twitter-канал (MHDAbuYaman) сообщал, что радикалы формирования вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» уничтожили ЗСУ, два танка и бульдозер проправительственных сил в Джобаре. Союзники Сирийской арабской армии (САА) в свою очередь нейтрализовали одного из командиров группировки.

Кроме того, боевики совершили нападение на опорные пункты ополченцев-шиитов недалеко от военной авиабазы Аль-Дмер, передавал местный источник в Twitter (HhabibS). Атака была отражена, в результате противостояния были ликвидированы несколько радикалов.

Отмечались столкновения и в западной части региона. Согласно данным военного источника в сети Twitter (khaha81), в районе населенного пункта Бейт Джинн был сбит военный самолет сирийских ВВС.

Провинция Алеппо

Исламисты формирования «свободной армии» «Сарайа Абу Омар» организовали взрыв на рынке административного центра провинции, в результате которого были убиты четверо мирных жителей, еще 20 человек получили ранения, сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News.

В юго-восточной части региона подразделения Национальных сил обороны ****** (NDF) в ходе ожесточенных боев с радикалами «Исламского государства»* заняли ряд укрепленных пунктов к востоку от города Ханассер, тем самым расширив буферную зону вокруг стратегического шоссе «дорога жизни», передавал военный источник на своей странице в Twitter (syhomeland).

Провинция Хомс

На протяжении всего дня происходили столкновения между союзными сирийской армии войсками и террористами «Исламского государства» в районе месторождений Арака. Информационный портал Damas Time передавал, что бойцам Национальных сил обороны и «Хезболлы» удалось освободить четыре населенных пункта, а также станцию, расположенную к северо-востоку от газового поля. Таким образом, союзники САА еще немного приблизились к ключевому городу Ас-Сухна. В ходе боев проасадовские отряды понесли потери в живой силе и военной технике.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить аувиаудары по опорным пунктам и военным объектам боевиков ИГИЛ вблизи Ас-Сухны. Новостное агентство Damascus Now сообщало, что в результате бомбардировок было уничтожено несколько единиц военной техники террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Вновь разворачивались бои в столице провинции между солдатами Сирийской арабской армии (САА) и радикалами «Исламского государства». Террористы обстреливали жилые кварталы Дейр эз-Зора, в результате чего погибли и получили ранения около 20 мирных граждан.

ВКС РФ интенсифицировали удары по укреплениям боевиков в окрестностях административного центра региона. Местный источник в сети Twitter (sanaperhour) сообщал о том, что в ходе бомбардировки, проведенной недалеко от населенного пункта Мхемида, было нейтрализовано порядка 14 террористов ИГ. Фиксировались также авиаудары сирийских военных самолетов на окраинах районов Кнамат и Аль-Рашдия. Информации о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало.

Провинция Даръа

Продолжились вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и бойцами «Хезболлы», выступающей при поддержке 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА), вокруг административного центра региона. Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщал, что в ходе ракетного обстрела со стороны исламистов были уничтожены танк и ПТРК правительственных войск. Кроме того, информагентство «свободной армии» утверждало, что радикалы вооруженной оппозиции открыли огонь по конвою сирийской армии на шоссе Даръа — Хирбет Гезале. Никакой информации о потерях САА не поступало.

Сирийская авиация совершила несколько воздушных атак укрепрайонов боевиков в районе населенных пунктов Западная Аль-Гария, Аль-Нуайма и Гараз, а также вблизи шоссе Аль-Садд и лагеря для беженцев на востоке Даръа, сообщал Twitter-канал (nabaamedia). Тем временем ВКС РФ провела бомбардировки опорных пунктов боевиков у пограничного перехода «Нассиб». О нанесенном исламистам уроне не сообщалось.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) захватили еще один район Ракки. В ходе ожесточенных сражений под контроль курдов перешел квартал Мустажид Накиб, расположенный на юго-востоке административного центра региона. Военные самолеты коалиции между тем сбросили листовки у командных пунктов террористов с призывами сложить оружие и сдать город. Об этом сообщал Twitter-канал (HewarMaftuh2). Тем не менее боевики продолжают оказывать сопротивление курдам. Так, в результате атаки смертника в районе Аль-Джазра на западе Ракки погибли как минимум девять курдских бойцов, еще пятеро были ранены, передавал Twitter-канал (alhadathtodaynwes). Кроме того, взрыв уничтожил несколько единиц военной техники «демократической армии».

На западе провинции в боях с радикалами «Исламского государства» погибли 20 солдат правительственных подразделений, сообщал оппозиционный военный источник в Twitter (ihisbibdia).

Провинция Хама

Отряды палестинского ополчения и NDF продолжили наступление в восточной части провинции. Были отмечены столкновения в районе города Итрия, где, как сообщало информагентство NDF, проасадовским силам удалось занять населенный пункт Аль-Абджар-Хилл, через который пролегает путь из Итрии в Ракку, а также вершину Аль-Абьяр. Об этом сообщали военные источники информационного портала Al Masdar News. Во второй половине дня ополченцы-шииты открывали огонь по укрепленным пунктам боевиков ИГ недалеко от деревень Кулейб Аль-Сор и Таббарат Аль-Диба. Данные о потерях со стороны боевиков до сих пор не оглашались.

ВКС РФ вновь проводили бомбардировки военных объектов террористов в районе ключевого города Акербат. Сведения о результатах воздушной атаки формируются.

К югу от административного центра региона активизировали военные действия исламисты вооруженной оппозиции. Боевикам удалось занять несколько укрепленных пунктов правительственных войск недалеко от населенного пункта Хош Кубейбат, передавал военный источник в Twitter (AdeebHeaven).

Провинция Кунейтра

Опорные пункты правительственных войск в северной части провинции Кунейтра подверглись нападению со стороны ВВС Израиля. Информагентство Al Masdar News передавало, что в результате воздушной атаки были уничтожены танк и ракетная установка Сирийской арабской армии (САА). Израильские источники утверждают, что авиаудары последовали после минометных обстрелов со стороны сирийских войск в районе Голанских высот. Однако правительственные источники не подтвердили данную информацию.

Ирак

Под контролем правительственных войск уже находится более 80 процентов квартала Старый город в Западном Мосуле. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (sayed_ridha). Тем не менее боевики все еще удерживают в районе мирное население, используя жителей как живой щит, чем значительно затрудняют продвижение иракских вооруженных сил.

ВВС западной коалиции нанесли авиаудары недалеко от городского рынка в западной части Мосула, в результате чего погибли по меньшей мере 50 мирных граждан, передавало агентство новостей Iraqi News.

Прогремел очередной взрыв в Багдаде. Сообщается, что самодельное взрывное устройство было заложено боевиками ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.