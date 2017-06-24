Ургант обозвал Шнурова Паниным на рэп-поединке

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Москва, 24 июня. Ведущий Иван Ургант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров устроили импровизированный «рэп-поединок» на передаче «Вечерний Ургант».

Пародия на Versus баттл вызвала неподдельный интерес среди пользователей сети Интернет, за короткий срок преодолев отметку в миллион просмотров.

В ходе поединка Ургант назвал Шнурова «дауншифтером вроде Леши Панина». В ответ лидер «Ленинграда» напомнил оппоненту о его скромных достижениях как музыканта.

Ранее Сергей Шнуров нелестно отозвался о новой песне бывшей вокалистки «Ленинграда».