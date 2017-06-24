В Избранное

Сирия, 24 июня. ВВС Израиля атаковали позиции САА в провинции Кунейтра. Союзники САА перехватили крупную партию боеприпасов на северо-востоке Дамаска. ИГ* организовало теракт в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: несут потери в живой силе и технике в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; перехватили крупную партию боеприпасов недалеко от Восточной Гуты Дамаска; нанесли ракетный удар по позициям ИГ на окраине района Аль-Арида в Дейр эз-Зоре; подверглись атаке израильских истребителей в провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло территории к югу от холма Аль-Зеб в восточной части провинции Хомс; открыло огонь по населенному пункту Максар Аль-Хисан на востоке Хомса; организовало теракт в Багдаде.

Курды: ведут перестрелки с террористами ИГ в Ракке.

Сирийская свободная армия** (ССА): несет потери в живой силе в районе шоссе Аль-Садд в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

В ходе боев в Восточной Гуте Дамаска погиб полковник Сирийской арабской армии (САА) Махмуд Халил Згеби родом из Тартуса, передает военный источник в социальной сети Twitter (ahdath1). Столкновения на северо-востоке столицы не утихают. Боевики вооруженной оппозиции в боях в районе Джобар уничтожили танк Т-72 правительственных войск.

Между тем проправительственные отряды, действующие на стороне сирийской армии, перехватили крупную партию боеприпасов, контрабандой перевозившихся для исламистов. Сирийские силы безопасности остановили военный пикап, который пытался проникнуть в Восточную Гуту через контрольно-пропускной пункт «Аль-Вафиден», расположенный вблизи города Хараста. В ходе осмотра выяснилось, что грузовик был загружен тысячами пулеметов. Об этом сообщил военный источник на своей странице в Twitter (MIG29_).

Провинция Хомс

Бойцы «Хезболлы» совместно с отрядами афганской шиитской организации «Лива Фатимиюн» продолжили наступление в восточной части провинции Хомс, атакуя последние опорные пункты террористов «Исламского государства»* в районе газового поля Арак. В ходе ожесточенных боев у станции Хазм Аль-Савана был нанесен значительный урон оборонительным сооружениям радикалов террористической группировки. Кроме того, союзники правительственных войск продвинулись на восток к холму Аль-Зеб, захватив большую часть территорий к югу от высоты. Корреспондент информагентства Al Masdar News сообщил, что после освобождения всех месторождений Арака, проасадовские подразделения начнут штурм ключевого города Ас-Сухна.

Террористы ИГ, пытаясь сдержать натиск союзных САА формирований, обстреляли из минометов населенный пункт Максар Аль-Хисан, сообщает информационный портал Damascus Now. Информация о потерях пока не оглашалась.

Провинция Дэйр эз-Зор

В ответ на постоянные обстрелы стороны террористов мирных кварталов административного центра провинции правительственные войска нанесли ракетный удар по позициям боевиков «Исламского государства» на окраине района Аль-Арида, передает военный источник в сети Twitter (SyriaPressorg1). Информации о нанесенном радикалам уроне на данный момент не поступало.

Провинция Даръа

Сирийская авиация продолжает проводить бомбардировки позиций исламистов в столице региона и ее окрестностях. Как сообщает Twitter-канал (SY_Violations), вертолеты ВВС Сирии нанесли восемь авиаударов по укрепленным пунктам боевиков в районе населенного пункта Гараз к востоку от Даръа.

Тем временем отряды ливанской организации «Хезболла» в ходе затяжных боев уничтожили нескольких радикалов Сирийской свободной армии (ССА) в районе шоссе Аль-Садд и близ населенного пункта Аль-Аббасия, передает местный источник в Twitter (Syriakm).

Провинция Идлиб

Вновь вспыхнули столкновения между боевиками антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг бывшей «Джебхат Ан-Нусры»***, и местными жителями в городе Салькин. Согласно сообщениям военных источников информационного агентства Al Masdar News, боевики коалиции проводили в городе аресты гражданских лиц без видимой на то причины. Мирное население попыталось помешать исламистам задержать своих сограждан, что побудило радикалов открыть огонь по протестующим. В результате обстрела по меньшей мере пятеро человек были убиты. AMN передает, что столкновения в городе все еще продолжаются.

Кроме того, по данным местных источников, жители города обратились за помощью к группировке «Ахрар Аш-Шам», враждующей с «Тахрир Аш-Шам». Подразделения «Ахрар Аш-Шам» уже направились в Салцин.

Провинция Ракка

Тяжелые столкновения происходят в городе Ракка между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и отрядами «Исламского государства». В районах Аль-Барид, Кадиси, Хиттин, Ярмуке и Аль-Нахд стороны ведут непрекращающиеся взаимные перестрелки. Стоит отметить, что помимо авиации международной коалиции огневую поддержку курдским формированиями теперь оказывают также морские пехотинцы США.

В западной части провинции ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам боевиков ИГ к западу от населенного пункта Абу Аль-Улуж. Данных о результатах авианалета не приводится.

Провинция Кунейтра

Военный самолет Израиля провел воздушную атаку опорных пунктов Сирийской арабской армии и ее союзников в провинции Кунейтра, сообщает новостной портал Al Masdar News. Согласно израильскому источнику, авиаудары были нанесены в ответ на минометную атаку со стороны правительственных войск в районе контролируемых Израилем Голанских высот. Официальные источники САА отрицают факт обстрела со своей стороны. Ранее исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам» начали неожиданное наступление на позиции сирийской армии вблизи населенного пункта Аль-Баас. Сообщается, что в результате бомбардировки обороне САА был нанесен значительный урон, а также были убиты двое военнослужащих армии Башара Асада.

Ирак

Три человека получили ранения в результате взрыва бомбы к югу от Багдада. Об этом сообщает информационный портал Al Sumaria News. Предполагается, что теракт был организован террористами «Исламского государства».

Между тем правительственные войска продолжают открывать безопасные коридоры для вывода мирных жителей из оккупированного района Старый город в Западном Мосуле, передает новостное агентство Iraqi News. Освобожденные люди рассказывают, что им приходилось обходиться без еды неделями.

* Организация запрещена на территории РФ.