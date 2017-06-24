ЛНР: нарушенное обстрелом ВСУ водоснабжение в Кировске восстановлено

В Избранное

Луганск, 24 июня. В администрации Луганской народной республики заявили о восстановлении водоснабжения в Кировске, нарушенного в результате обстрела украинских силовиков.

По словам главы администрации ЛНР Геннадия Карцева, из-за обстрела ВСУ водонасосная станция в Кировске была обесточена. К настоящему моменту линия полноценно работает. Вода начала поступать с 17.00 по местному времени (аналогично по мск.), — цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мальчик, раненный в результате обстрела в ЛНР, переведен из реанимации в отделение травматологии.