Раненного при обстреле в ЛНР ребенка перевели из реанимации

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Луганск, 24 июня. Ребенка, раненного в ходе артобстрела Стаханова Луганской народной республики, перевели из реанимации в травматологическое отделение.

12-летний мальчик был доставлен в больницу с осколочными ранениями. Ребенок пришел в сознание, его перевели в травматологию. К настоящему моменту жизни мальчика ничто не угрожает. Его состояние оценивается как средней тяжести, — указывает РИА Новости со ссылкой на Стахановскую городскую больницу.

Ранее в ЛНР сообщили о трех раненых в результате обстрела ВСУ.