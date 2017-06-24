Португалия разгромила Новую Зеландию в матче Кубка конфедераций

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Москва, 24 июня. Сборная Португалии по футболу нанесла поражение команде Новой Зеландии в матче третьего тура Кубка конфедераций в Москве — 4:0.

Чемпионы Европы не испытали больших проблем с аутсайдером группы А, забив по два гола в каждом из таймов. В составе португальской сборной забивали Роналду (с пенальти), Силва, Невеш и Нани.

Крупная победа позволила подопечным Фернанду Сантуша возглавить группу А Кубка конфедераций. Второй финишировала сборная Мексики, одержавшая волевую победу над россиянами.