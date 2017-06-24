Путин поговорил с артековцами о строительстве моста в Крым

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Гурзуф, 24 июня. Президент Российской Федерации побеседовал с отдыхающими в лагере «Артек» детьми о строительстве Керченского моста, который соединит Россию и Крым.

Так, во время разговора с российским лидером дети поделились впечатлениями от экскурсий в Керчь. Путин поинтересовался у одной из девочек, которая посетила место строительства моста, понравилось ли ей экскурсия. Отвечая, она назвала ее удивительнейшей поездкой.

«После этой поездки мы все вернулись с отрядом, и каждый сказал — гордость за Россию, что именно после присоединения Крыма к России возвели такой огромнейший, великий проект», — сказала девочка президенту.

В свою очередь глава государства уточнил, что «еще не сделали, но уверен, что завершим».

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в республику дают полуострову новые импульсы развития.