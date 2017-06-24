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Вашингтон, 24 июня. Пентагон вложил 12,9 миллиарда долларов в строительство авианосца Gerald R. Ford, который будет введен в эксплуатацию 22 июля. Однако и к этому моменту Gerald R. Ford не будет готов к бою. Об этом сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что расходы на авианосец оказались значительно выше запланированных, в то время как результаты названы «разочаровывающими». Business Insider отмечает также, что подобный пример не является единичным.

В частности, похожая ситуация сложилась вокруг атомного авианосца John F. Kennedy. Бюджет на его строительство был значительно превышен. Недостатки авианосца «еще всплывут», — убеждены аналитики Business Inside.

О крупной поломке авианосца Gerald R. Ford сообщалось накануне.