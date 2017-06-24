Черчесов прокомментировал поражение сборной России от Мексики

В Избранное

Казань, 24 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение сборной России от команды Мексики в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций.

Черчесов отметил высокий уровень самоотдачи своих подопечных. Отвечая на вопрос о переломном моменте матча, он указал на первый гол мексиканцев. По словам главного тренера российской сборной, команде предстоит серьезная работа и анализ.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Мексике и вылетела из Кубка конфедераций.