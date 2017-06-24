Смертельное ДТП в Подмосковье: бензовоз протаранил легковушку

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Москва, 24 июня. В районе Солнечногорска Московской области произошло столкновение бензовоза с легковым автомобилем. По словам источника в экстренных службах, по предварительным данным, погибли два человека.

Как стало известно, ДТП случилось на 21-м километре трассы А-107. Смертельные травмы получили водитель и пассажир легковушки. В настоящее время в районе аварии затруднено движение. Бензовоз перевозил 23 тонны топлива.

В свою очередь, представитель Центрального регионального центра МЧС РФ рассказал, что в результате аварии пострадал один человек, передает РИА Новости.

Напомним, ранним утром на 803 километре трассы «Дон» водитель Nissan Тeana не справился с управлением и врезался в отбойный брус на трассе – двое детей погибли на месте.