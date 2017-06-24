Глава ОКР об игре сборной России на Кубке конфедераций: Хорошая репетиция перед ЧМ-2018

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Москва, 24 июня. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил мнение, что выступление на Кубке конфедераций стало для российской сборной по футболу хорошей репетицией перед чемпионатом мира 2018 года.

Так, подводя итоги сегодняшнего матча в Казани, по итогам которого сборная России проиграла мексиканцам со счетом 2:1, Жуков отметил, что «это была хорошая репетиция для нашей сборной перед чемпионатом мира 2018 года».

«Сейчас можно сказать — у команды появилась игра, и ей есть, на что рассчитывать», — сказал глава ОКР.

Напомним, матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.