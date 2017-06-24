Планер разбился на севере Сербии, погиб пилот

21:00  24 Июня 2017
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Планер разбился на севере Сербии, погиб пилот

Белград, 24 июня. На севере Сербии разбился планер, на борту которого находился один человек. МИД страны информирует, что пилот погиб.

Согласно приведенной информации, катастрофа произошла в субботу у села Велики-Радинци вблизи города Сремска-Митровица в автономном крае Воеводина на севере республики. Планером управлял летчик на пенсии.

В настоящее время специалисты устанавливают причины инцидента.

Напомним, накануне в Греции разбился вертолет частной компании, который выполнял работы по распылению химикатов против насекомых. Два члена экипажа погибли, еще один получил травмы

Автор: Тимур Румянцев
#сербия #планер
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