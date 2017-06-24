Планер разбился на севере Сербии, погиб пилот

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Белград, 24 июня. На севере Сербии разбился планер, на борту которого находился один человек. МИД страны информирует, что пилот погиб.

Согласно приведенной информации, катастрофа произошла в субботу у села Велики-Радинци вблизи города Сремска-Митровица в автономном крае Воеводина на севере республики. Планером управлял летчик на пенсии.

В настоящее время специалисты устанавливают причины инцидента.

Напомним, накануне в Греции разбился вертолет частной компании, который выполнял работы по распылению химикатов против насекомых. Два члена экипажа погибли, еще один получил травмы