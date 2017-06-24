Житель Рязани заколол приятеля ножницами в ходе пьяной ссоры

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Рязань, 24 июня. Жестокое убийство произошло в ночь на субботу в Рязани. Так, мужчина заколол ножницами своего приятеля.

Как стало известно, инцидент произошел в микрорайоне Бутырки. Во время распития спиртных напитков между рязанцами завязалась ссора, которая переросла в пьяную драку. Во время нее один из мужчин дотянулся до ножниц, которыми и заколол своего знакомого насмерть.

Полиция уже задержала подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Петербурге неизвестные убили местного жителя. Правоохранители установили, что смерть петербуржца произошла в результате удара ножом, нанесенного точно в сердце.