Пока Сирия «ничья»: как проиранские силы распространяют свое влияние на территории САР

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Проиранские силы, союзные правительству Сирии, продвигаются вдоль иракской границы в сторону насосной станции Т-2 в провинции Дейр эз-Зор. Складывается впечатление, что Иран хочет реализовать здесь свои экономические амбиции, занять на территории Сирии ключевые места для транзита нефти и транспортировать топливо от Ирана до Средиземного моря. Как считает военный политолог Александр Перенджиев, Иран может взять эти мощности в некотором роде во временное пользование, а потом передать сирийскому правительству, сохранив при этом над ними контроль.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, Иран уже создал на территории Ирака так называемый «шиитский коридор», а теперь хочет расширить его. Далее движение будет происходить по направлению к контролируемым официальным Дамаском районам. Естественно, ни американские войска, ни поддерживаемые ими подразделения вооруженной оппозиции, сосредоточившиеся у сирийско-иорданской границы, не хотят расширения сферы влияния своего традиционного противника, Тегерана. Но реальность диктует свои условия: в настоящее время проиранские силы уже взяли насосную станцию Т-3, и теперь идут по направлению к станции Т-2 с двух сторон: от Пальмиры и Арака, и со стороны иракской границы.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, какова здесь, на его взгляд, может быть позиция Ирана. В то время, когда сирийские войска при поддержке ВКС РФ борются с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ), некоторые силы озабочены разделом Сирии, преследуя свои экономические интересы.

«Я думаю, что Иран давно понял, что идет раздел Сирии на зоны влияния. И Тегеран, конечно же, тоже решил в этом участвовать», — сообщил эксперт.

По словам военного политолога, зоны деэскалации конфликта, которые были определены в Астане, были восприняты как зоны, где страны оказывают помощь сирийскому правительству в урегулировании конфликта, налаживании мирной жизни. Однако Иран истолковывает их как зоны влияния и хочет урвать свой кусок в «разделе» Сирии.

« Иран исходит из той позиции, что если, все равно пока это ничье, пусть пока будет наше. А там посмотрим. И пока они этим попользуются. Сейчас, пока ничье, надо попробовать себе что-то забрать и этим попользоваться. Как говорится, лишним не будет в хозяйстве. Это еще раз показывает, что война в Сирии в большей степени коммерческая война, я бы даже назвал — геополитическая коммерческая война», — отметил эксперт.

По словам военного политолога, то, что в Сирии сошлись интересы массы восточных и западных государств, даже Австралии и Новой Зеландии, показывает, что это мировая коммерческая война, но только пока лишь на небольшой территории. Тем не менее, в этом ее опасность: она всегда может расширить рамки своей географии.

«При этом коалиция есть, но это не те коалиции, где все подчиняются одному лидеру, а где каждый имеет свой интерес», — обратил внимание военный политолог.

Александр Перенджиев объяснил, как могут в данном случае рассуждать представители Ирана.

«Все равно там американцы это заберут, ИГИЛ* себе заберет, и будут пользоваться. Лучше мы заберем», — отметил эксперт.

В будущем же, по мнению военного политолога, проиранские формирования готовы все это отдать сирийскому правительству - но сохранить над ними свое присутствие и контроль. Такие действия Иран сможет объяснить тем, что добытые ресурсы могут идти и на пользу сирийским войскам, как материальное обеспечение.

«То есть в конечном итоге их будет трудно заподозрить в том, что они там что-то в своих интересах делали. Восток, как говорил товарищ Сухов, дело тонкое», — подытожил военный эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.