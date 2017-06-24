Истребитель F-16 перевернулся после приземления в США

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Нью-Йорк, 24 июня. В американском штате Огайо за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился истребитель F-16 демонстрационной эскадрильи Thunderbirds. Как стало известно, самолет впоследствии перевернулся, в результате чего пострадали два человека.

По словам командира этой эскадрильи, подполковника Джейсона Херда, ЧП произошло 24 июня в международном аэропорту Дейтона. Военный отметил, что истребитель был поврежден. В больницу были доставлены пилот и технический специалист.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что военные самолеты, размещенные на базе ВВС США Оффут в штате Небраска, включая два «самолета судного дня» E-4B, получили повреждения из-за торнадо.