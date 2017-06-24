Велосипедист облил кислотой двух несовершеннолетних на Ставрополье

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Ставрополь, 24 июня. В Ставропольском крае велосипедист плеснул в лица двух девушек-подростков кислоту. Как сообщает в субботу СК РФ, пострадавшие получили ожоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, инцидент произошел накануне вечером на улице Октябрьской в городе Буденновске. Так, 15-летняя и 16-летняя девушки переходили дорогу. В этот момент молодой человек ,проезжавший в попутном направлении на велосипеде, брызнул в лицо кислотой.

Пострадавших девушек госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

В настоящее время устанавливается личность злоумышленника.

Напомним, ранее мужчину в Петербурге убили ударом ножа в сердце.