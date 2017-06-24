 Турчинов обвинил ДНР и ЛНР в срыве «хлебного перемирия» в Донбассе

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Киев, 24 июня. Ополченцы республик Донбасса срывают договоренности о прекращении огня во время уборки урожая, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

По его утверждению, в субботу обстрелы не прекращались. Говоря о договоренностях о прекращении огня, Турчинов подчеркнул, что ополчение постоянно его нарушает.

«Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать», — сказал глава СНБО.

Следует отметить, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой народной республики 190 снарядов и мин. В оперативном командовании ДНР подчеркнули, что ВСУ 50 раз нарушили «хлебное перемирие» в Донбассе, установленное с полуночи 24 июня.



