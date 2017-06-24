ЛНР заявила о готовящихся СБУ диверсиях против наблюдателей ОБСЕ

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Луганск, 24 июня.Украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ, планируя покушение, заявил глава МГБ ЛНР Александр Басов.

Согласно оперативной информации, полученной МГБ ЛНР, СБУ готовят провокации в отношении международных наблюдателей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Басов.Он отметил, что в районах КПП «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» украинские спецслужбы готовят покушение на членов миссии ОБСЕ, в числе которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.

Басов полагает, что эта провокация направлена на запугивание наблюдателей с целью последующего ввода на линию фронта международной вооруженной миссии. «Мы неоднократно предупреждали представителей международных миссий, что они стали объектом спецопераций специальных служб Украины и просили согласовывать выезды к линии разграничения», — сказал министр госбезопасности республики, однако, по его словам, данные просьбы услышаны не были.