ЛНР заявила о готовящихся СБУ диверсиях против наблюдателей ОБСЕ
Луганск, 24 июня.Украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ, планируя покушение, заявил глава МГБ ЛНР Александр Басов.
Согласно оперативной информации, полученной МГБ ЛНР, СБУ готовят провокации в отношении международных наблюдателей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Басов.Он отметил, что в районах КПП «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» украинские спецслужбы готовят покушение на членов миссии ОБСЕ, в числе которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.
Басов полагает, что эта провокация направлена на запугивание наблюдателей с целью последующего ввода на линию фронта международной вооруженной миссии. «Мы неоднократно предупреждали представителей международных миссий, что они стали объектом спецопераций специальных служб Украины и просили согласовывать выезды к линии разграничения», — сказал министр госбезопасности республики, однако, по его словам, данные просьбы услышаны не были.