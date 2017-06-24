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Берлин, 24 июня. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что возможная встреча лидеров России и США на полях саммита «Большой двадцатки» может придать импульс процессу урегулирования в Сирии, пишет Tagesspiegel.

Сирийский кризис необходимо урегулировать дипломатическим путем, считает спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. «То, что США и Россия договариваются, существенно важно для того, чтобы в Сирии когда-нибудь установился мир», — сказал дипломат. По его мнению, сирийский лидер Башар Асад должен понимать, что военными средствами мир не установить и он «должен пойти на компромиссы».

Де Мистура также добавил, что для победы над ИГ* (организация запрещена в России) недостаточно только вести бомбардировки Ракки. Он добавил, что борьба с терроризмом должна вестись внутри общества, чтобы не допустить этого явления.

* Организация запрещена на территории РФ.