Пушков о решении Киева усложнить россиянам въезд: Украина заплатит за это большую цену

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Москва, 24 июня. Сенатор Алексей Пушков считает, что России необходимо жать зеркальный ответ на решение Киева усложнить россиянам въезд на Украину.

«Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда российских граждан на Украину, объявленное Турчиновым, — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter. — Украина заплатит за это большую цену».

Напомним, ранее стало известно, что госпогранслужба Украины предоставит расчеты для установки оборудования, необходимого для въезда россиян по биометрическим паспортам.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Верховная рада должна до каникул принять закон о введении визового режима с Россией.