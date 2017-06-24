Число жертв оползня в Китае возросло до 15 человек

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Пекин, 24 июня. При сходе оползня в провинции Сычуань в Китае погибли по меньшей мере 15 человек. Как сообщает агентство «Синьхуа», спасатели извлекли из-под завалов тела 15 человек.

В настоящее время более 100 человек остаются пропавшими без вести. Сейчас в поисках выживших, по данным агентства, участвуют более тысячи человек.

Оползень сошел в субботу утром вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань. Пострадали 46 домохозяйств. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией.