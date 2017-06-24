Сборные России и Мексики играют первый тайм вничью

18:53  24 Июня 2017  /обновлено: 18:58  24 Июня 2017
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Сборная России и Мексики играет первый тайм вничью

Казань, 24 июня. Сборная России и Мексики встретились на футбольном поле Казани, после первого тайма команды сыграли вничью в матче группового этапа Кубка Конфедераций. 

Российская сборная по футболу проводит встречу с мексиканцами на стадионе в Казани в рамках Кубка Конфедераций. После первого тайма счет составил, ничья 1:1. Отличившимся игроком у россиян на 25-й минуте стал Александр Самедов.

Однако ответный гол уже на 30-й минуте забил Нестор Араухо. В итоге на счету россиян после двух матчей в группе A — три очка, у их мексиканских соперников и Португалии — по четыре балла, Новая Зеландия набранных очков не имеет.

Автор: Ирина Селезнева
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