Сборные России и Мексики играют первый тайм вничью

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Казань, 24 июня. Сборная России и Мексики встретились на футбольном поле Казани, после первого тайма команды сыграли вничью в матче группового этапа Кубка Конфедераций.

Российская сборная по футболу проводит встречу с мексиканцами на стадионе в Казани в рамках Кубка Конфедераций. После первого тайма счет составил, ничья 1:1. Отличившимся игроком у россиян на 25-й минуте стал Александр Самедов.

Однако ответный гол уже на 30-й минуте забил Нестор Араухо. В итоге на счету россиян после двух матчей в группе A — три очка, у их мексиканских соперников и Португалии — по четыре балла, Новая Зеландия набранных очков не имеет.