В NASA пообещали рассекретить сенсационные данные о внеземной жизни

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Вашингтон, 24 июня. Американское аэрокосмические агентство NASA намерено обнародовать данные о существовании пришельцев – согласно последним данным было обнаружено 219 новых планет, из них 10 пригодны для жизни.

Десять «скалистых планет», то есть похожих на Землю небесных тел были обнаружены учеными NASA. В американским аэрокосмическом агентстве отмечают, что все они находятся в пригодной для жизни зоне, известной как «зона Златовласки», являющейся частью Солнечной системы.

Данный регион характеризуется средним температурным режимом на планете, что позволяет жидкости находиться в привычном для землян виде. По словам профессора Томаса Зурбухена, человечество находится на грани самого значительного события.