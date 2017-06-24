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Дамаск, 24 июня. Правительственная армия Сирии отбила мощную атаку боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на город Аль-Баас в провинции Кунейтра в районе Голанских высот.

Как стало известно, армия САР приняла бой с боевиками, в результате нападавшие понесли потери. Авиация и артиллерия помогла отразить атаки.

По словам осведомленного источника, вертолет израильских ВВС поддержал наступательную операцию террористов. Вертолет нанес удар рядом со зданием Мухафазы в городе Аль-Баас, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, ВВС Израиля атаковали позиции артиллерии ВС Сирии якобы в ответ на десяток снарядов, разорвавшихся на Голанских высотах.