Сирия: двое военнослужащих САА погибли в результате удара ВВС Израиля
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Дамаск, 24 июня. При ударе ВВС Израиля по позициям сирийской армии на Голанских высотах погибли, по предварительной информации, двое сирийских военнослужащих.
По информации телеканала «Аль-Маядин», в результате авиаудара по одной из позиций армии САР в освобожденной части Голан «погибли двое сирийских военных».
Ранее сообщалось, ВВС Израиля атаковали позиции артиллерии ВС Сирии якобы в ответ на десяток снарядов, разорвавшихся на Голанских высотах.