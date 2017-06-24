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Дамаск, 24 июня. При ударе ВВС Израиля по позициям сирийской армии на Голанских высотах погибли, по предварительной информации, двое сирийских военнослужащих.

По информации телеканала «Аль-Маядин», в результате авиаудара по одной из позиций армии САР в освобожденной части Голан «погибли двое сирийских военных».

Ранее сообщалось, ВВС Израиля атаковали позиции артиллерии ВС Сирии якобы в ответ на десяток снарядов, разорвавшихся на Голанских высотах.