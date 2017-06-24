В Германии свыше сотни пьяных болельщиков устроили массовую драку

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Берлин, 24 июня. Минувшей ночью в немецком Магдебурге произошла массовая драка, в результате которой пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов, один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

В ФРГ минувшей ночью произошел инцидент — в массовой драке, в которой ориентировочно принимали участие порядка 150 человек, в том числе футбольные болельщики, пострадали полицейские. По данным источника, на место выехало около сотни стражей порядка — участники драки бросали в них камни и бутылки.

Отмечается, что люди в толпе находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что 15 полицейских пострадали от действий нарушителей порядка, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.