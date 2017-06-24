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Лондон, 24 июня. Хакеры атаковали компьютерную сеть парламента Великобритании. Как сообщает газета Telegraph, в настоящее время депутатам не удается воспользоваться удаленным доступом к электронной почте.

Накануне вечером поступило первое сообщение об инцидента. Чиновники сразу же связались с IT-специалистами по поводу проблем с почтой.

Напомним, накануне сообщалось, что хакеры устроили в Сети распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников.