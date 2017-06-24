Сборная России проиграла Мексике на Кубке конфедераций

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Казань, 24 июня. Матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Игра проходила на поле «Казань-Арены».

Так, на 25-й минуте матча первый гол забил полузащитник Александр Самедов. Уже на 30-й минуте сравняли счет мексиканцы — ответный гол забил Нестор Араухо. На 52-й минуте второй гол забил Ирвин Лосано, установив окончательный счет в матче.

На 68-й минуте на поле произошло удаление: Юрий Жирков сыграл локтем против Мигеля Лаюна, получив вторую желтую карточку.