Chery привезет в Россию два новых кроссовера

18:15  24 Июня 2017  /обновлено: 18:16  24 Июня 2017
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Chery привезет в Россию два новых кроссовера

Москва, 24 июня. Работающая над выпуском серии кроссоверов для российского потребителя компания Chery собирается вывести на российский автомобильный рынок в России в 2018 году новые внедорожники Tiggo. Так, компания расширяет линейку больших машин из-за растущего на них спроса в России, рассказала в эфире радио «Страна» PR-менеджер АО «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская.

Пока неизвестно, какую новую модель Chery привезет в Россию первой. Не исключено, что это будет либо Tiggo 8, либо Tiggo 9. 

Сейчас в РФ пользуются спросом автомобили Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший производитель легковых автомобилей в России, автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» возобновит поставки модели Lada Granta на Украину. 

Автор: Тимур Румянцев
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