Путин похвалил артековцев за активную жизнь и хорошее настроение

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Гурзуф, 24 июня. Отдыхающие в «Артеке» дети рассказали президенту Владимиру Путину о том, за какие достижения они получили путевки в детский лагерь.

Глава государства Владимир Путин, будучи с визитом в крымском «Артеке», отметил, что 95% путевок в международный центр распределяются бесплатно. «Жизнь здесь кипит, мы никогда не скучаем, у нас мало свободного времени, мы всегда посвящаем его работе и насыщенной жизни в «Артеке», — поделилась с российским лидером одна из школьниц.

Другие дети рассказали, как они рисуют стенгазеты, отмечают праздники и дни рождения, шутят и смеются. Владимир Путин похвалил школьников и после общения с ними сказал, что «они всегда в хорошем настроении».