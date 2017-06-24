Главные новости 24 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 24 июня.

Американское космическое агентство NASA рассекретило сделанные несколько лет назад фотографии. Впервые их смогли изучить любители и специалисты, занимающиеся изучением неопознанных летающих объектов. NASA рассекретило фото заряжающегося от Солнца НЛО

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — 2017: когда наступает, смысл и традиции праздника, поздравления в стихах. Ураза-байрам — 2017: когда наступает, традиции праздника, поздравления в стихах

САА несет потери в живой силе в западной части провинции Ракка. ВКС РФ ликвидировали 14 террористов ИГ* к западу от Дейр эз-Зора. Прогремел взрыв на городском рынке Идлиба. Сирия новости 24 июня 12.30: САА несет потери в Ракке, ВКС РФ уничтожили террористов ИГ близ Дейр эз-Зора

В результате двух взрывов в Алеппо пострадали более 20 человек, армия правительства Сирии заняла станцию Арак в провинции Хомс. Сирия новости 24 июня 07.00: более 20 человек пострадали во время взрыва в Алеппо, САА заняла станцию Арак в Хомсе

Корабли ВМФ РФ нанесли ракетный удар по укрепрайонам ИГ (запрещено в РФ) на востоке провинции Хама. Курды восстановили контроль над стратегическими позициями в Ракке. ИГ потеряло ряд населенных пунктов на юге Хомса у иракской границы. Сирия итоги за сутки на 24 июня 6.00: удар ВМФ РФ по объектам ИГ, союзники САА приблизились к Дейр эз-Зору

В Кемерово разыскивают молодого человека, который ушел из дома прошлой ночью и не вернулся. Стали известны подробности загадочного исчезновения 24-летнего мужчины в Кемерово

Список самых ненадежных марок автомобилей составили эксперты по результатам опроса более 80 тысяч автовладельцев. Эксперты опубликовали рейтинг самых ненадежных автомобилей

Российские военные в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня. Сирия: российские военные и руководство Латакии подписали соглашение о перемирии

Отгремел 12-й в новейшей истории праздник выпускников «Алые паруса», собрав в центре Петербурга более двух миллионов человек. «Алые паруса — 2017»: чем запомнился грандиозный праздник выпускников

Японская компания Subaru раскрыла главный параметр своего обновленного универсала Outback — его ценник. Subaru озвучила цены на свой обновленный универсал Outback

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