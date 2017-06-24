Свет вернулся в Крым: спасатели восстановили прерванное из-за грозы электроснабжение

18:05  24 Июня 2017
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Свет вернулся в Крым: спасатели восстановили прерванное из-за грозы электроснабжение

Симферополь, 24 июня. Экстренные службы полностью восстановили подачу электроэнергии в Крыму. 

«Электроснабжение населенных пунктов Республики Крым восстановлено», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Ранее стало известно, что сильный ветер и ливни стали причиной массовых аварийных отключений в распределительных сетях компании «Крымэнерго». В результате почти пять тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии .

Автор: Тимур Румянцев
#крым
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