Свет вернулся в Крым: спасатели восстановили прерванное из-за грозы электроснабжение
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Симферополь, 24 июня. Экстренные службы полностью восстановили подачу электроэнергии в Крыму.
«Электроснабжение населенных пунктов Республики Крым восстановлено», — рассказали в региональном управлении МЧС.
Ранее стало известно, что сильный ветер и ливни стали причиной массовых аварийных отключений в распределительных сетях компании «Крымэнерго». В результате почти пять тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии .