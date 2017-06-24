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Симферополь, 24 июня. Визиты президента РФ Владимира Путина в Крым дают полуострову новые импульсы развития. Об этом заявил заявил глава региона Сергей Аксенов, вместе с главой государства посетивший детский центр «Артек».

Аксенов подчеркнул, что Путин постоянно уделяет Крыму внимание и регулярно посещает полуостров с рабочими визитами.

«И каждый раз это не только способствует решению конкретных социально-экономических проблем, но и придает новый импульс развитию нашего региона», — написал Аксенов в Facebook.

Он подчеркнул, что глава государства держит под личным контролем важнейшие для региона проекты, в том числе реконструкцию «Артека», который является визит ной карточкой Крыма.