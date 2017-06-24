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Сирия, 24 июня. Боевики ССА** открыли огонь по конвою подкрепления САА на пути в Даръа. ИГ* потеряло ряд опорных пунктов в восточной части провинций Алеппо и Хама. «Свободная армия» устроила теракт в городе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли два танка и бульдозер в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков в Даръа; лишились нескольких позиций к югу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло ряд опорных пунктов к востоку от города Ум Маял в юго-восточной части провинции Алеппо; утратило АЗС в шести километрах от Арака на востоке Хомса; открыло огонь по мирным кварталам Дейр эз-Зора; лишилось высоты Аль-Абьяр в восточной части Хамы.

Курды: захватили район Мустажид Накиб на юго-востоке города Ракка.

Сирийская свободная армия (ССА): организовала взрыв в городе Алеппо; открыла огонь по конвою подкрепления САА в районе шоссе Даръа — Хирбет Гезале.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска продолжается противостояние между радикалами «Файлак Ар-Рахман» и силами проправительственных отрядов. Как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Ahmed_Zahlan), боевики группировки вооруженной оппозиции уничтожили два танка и бульдозер Сирийской арабской армии (САА) в районе Джобар.

Напомним, территории Восточной Гуты входят в одну из зон безопасности, утвержденных в ходе переговоров в Астане 4 мая, тем не менее исламисты не соблюдают режим перемирия. Междоусобная борьба между формированиями «Джейш Аль-Ислам»***** и «Тахрир Аш-Шам» привела к гибели большого количества мирных жителей, вследствие чего проасадовские войска были вынуждены вмешаться в конфликт.

Провинция Алеппо

На центральном рынке в районе Аль-Фуркан в городе Алеппо произошел взрыв. Информационное агентство Al Masdar News сообщает, что в результате теракта погибли четверо и получили ранения 20 мирных жителей столицы региона. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Сирийской свободной армии (ССА) «Сарайа Абу Омар», члены которой намеревались ударить по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА). Однако пострадали лишь местные жители квартала.

Между тем отряды Национальных сил обороны ****** (NDF) отбили у террористов «Исламского государства»* несколько позиций к востоку от населенного пункта Ум Маял в юго-восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник на своей странице в Twitter (syhomeland). Проасадовские подразделения стремятся обезопасить стратегическую магистраль Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама, единственный путь снабжения административного центра провинции.

Провинция Хомс

Продолжаются бои между союзниками сирийской армии и террористами «Исламского государства» к востоку от поля Арак, передает Twitter-канал (HhabibS). Сведений о потерях сторон пока не поступало. Согласно данным информационного портала Al Manar News, отряды шиитского ополчения взяли под контроль АЗС в шести километрах от месторождений Арака.

Напомним, на данный момент главной целью военных операций проправительственных сил является освобождение города Ас-Сухна, который является ключевым оплотом ИГИЛ в регионе, Заняв Ас-Сухну, союзники сирийской армии двинуться на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» открыли огонь по мирным районам административного центра провинции. Военный источник в Twitter (khalediskef) передает, что в результате обстрела погибло четыре человека, еще 14 местных жителей получили ранения. Боевики стремятся как можно скорее занять Дейр эз-Зор для того, чтобы перебросить сюда оставшиеся отряды из Мосула и Ракки и создать новую неофициальную «столицу». Окрестные районы города богаты запасами нефтегазовых ресурсов и представляют огромную ценность с экономической точки зрения.

Провинция Даръа

Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков на окраинах деревень Аль-Нуайма и Гараз, передает местный Twitter-канал (Yaqeendaraa7). Радикалы одной из группировок вооруженной оппозиции в свою очередь, как сообщает военный источник в Twitter (badly_xeroxed), провели ракетный обстрел укрепленных пунктов 4-й дивизии сирийской армии в окрестностях Даръа.

Новостное агентство FSA Platform, подконтрольное Сирийской свободной армии (ССА), заявляет, что исламисты ССА открыли огонь по колонне подкрепления Сирийской арабской армии (САА) в районе магистрали Даръа — Хирбет Гезале. О потерях со стороны правительственных сил не сообщается.

Провинция Ракка

Курдские отряды отбили у террористов «Исламского государства» район Мустажид Накиб на юго-востоке города Ракка. Данная информация была опубликована на военной карте Civil War Map. Напомним, Сирийская демократическая армия**** (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) ведут наступление на опорные пункты боевиков в столице провинции в рамках кампании «Гнев Евфрата». Поддержку курдским подразделениям с воздуха оказывают военные самолеты западной коалиции. Кроме того, Соединенные Штаты Америки поставляют «демократическим силам» современное оружие, что в значительной мере способствует скорому продвижению курдов.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции захватили несколько укрепрайонов Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Хош Кубейбат на юге провинции Хама, передает военный источник в Twitter (AdeebHeaven).

Тем временем в восточной части региона продолжилось наступление подразделений Национальных сил обороны****** (NDF) и палестинского ополчения в районе трассы Итрия — Ракка. Как сообщает Twitter-канал (leithfadel), союзным войскам удалось освободить высоту Аль-Абьяр. Проасадовские отряды намереваются окружить террористов «Исламского государства» на равнинах Ханассера, продвигаясь с двух сторон из провинций Ракка и Хама.

Ирак

Иракская армия отбила у радикалов «Исламского государства» более 80 процентов района Старый город в западной части Мосула. Военный источник в сети Twitter (sayed_ridha) сообщает, что в данный момент ожесточенные бои продолжаются. После того как иракские вооруженные силы зачистят Старый город от боевиков ИГИЛ, Мосул будет полностью освобожден. По данным информационного агентства Iraqi Day, в районе все еще остается несколько сотен террористов, а также около 100 тысяч мирных жителей, которых боевики используют в качестве живого щита.

* Организация запрещена на территории РФ.