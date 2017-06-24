Киев направил МИД РФ ноту протеста из-за «несогласованной» поездки Путина в Крым

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Киев, 24 июня. Власти Украины выразили протест в связи с посещением Крыма президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, в связи с этим Киев направил МИД РФ ноту протеста.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную РФ территорию Украины», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В октябре прошлого года Киев также выражал протест в связи с визитом Путина в Крым на форум Общероссийского народного фронта. В Кремле напомнили, что Крым является регионом России.